شكرا لقرائتكم خبر عن هدف وحيد وإصابة طويلة..ماذا قدم صالح جمعة مع سيراميكا بعد الرحيل للإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى صالح جمعة مسيرته مع سيراميكا بعد فسخ عقده بالتراضى لينتقل اللاعب إلى الإسماعيلى ويبدأ مشوار جديد فى الموسم القادم ولكن عبر بوابة الدراويش وذلك بعد موسمين قضاهما داخل أسوار نادى سيراميكا حفلت بالعديد من الأحداث.

طرق صالح جمعة أبواب نادى سيراميكا في ديسمبر 2020، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن النادى الأهلى حيث شارك في الموسم قبل الماضى في 19 مباراة سجل هدف وحيد وصنع 4 أهداف بمعدل 1208 دقيقة لعب وتلقى 3 إنذرات.

وتعرض صالح جمعة لإصابة قوية في يوم 28 من شهر يوليو عام 2021 أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة ثم عاد للمشاركة في المباريات بعد غياب 350 يوما، وبالتحديد يوم 17 يونيو 2022 ليشارك بالموسم المنقضى في 12 مباراة في الدورى وكأس مصر بمعدل 385 دقيقة لم يسجل أي أهداف وصنع هدف وحيد وتلقى 4 إنذرات.

في سياق متصل هنأ عبد الله جمعة، لاعب نادى الزمالك، شقيقه صالح جمعة، بعد انضمامه إلى النادى الإسماعيلى قائلا:" مبروك يا أغلى الناس إن شاء الله تكسر الدنيا فى الدراويش،وأنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع صالح جمعة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة فى صفقة انتقال حر.

واجتاز صالح الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.