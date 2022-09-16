منتخب مصر يواصل تدريباته بإستاد برج العرب.. صور

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب بالإسكندرية في اطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية .

وشهد المران حضورعامر حسين و محمد بركات عضوى مجلس إدارة اتحاد الكرة وعقدا جلسة ودية مع روي فيتوريا والتأكيد على مساندة المجلس برئاسة جمال علام وتوفير جميع متطلبات المنتخب من أجل تحقيق أهداف الشعب المصري خلال الفترة المقبلة .

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إستدعاء هشام حافظ لاعب فيوتشر والذي كان متواجدًا في صفوف المنتخب الأوليمبي خلال معسكره الحالي ، للإنضمام إلى تدريبات المنتخب الأول اليوم الجمعة ، باستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد التنسيق بين المنتخب الأول و كابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويعاني عمر جابر قائد منتخب مصر من كدمة خفيفة ويخضع لتدريبات علاجية لمدة ٤٨ ساعة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا ، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

ويواصل منتخب مصر تدريباته في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري