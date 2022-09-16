شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الزمالك الكاميرون لمواجهة إيليكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها بعد غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو.

كان في استقبال البعثة كل من داليا غبريال سفير مصر في الكاميرون ومجدي الزعبي نائب السفير .

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف