شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 - 9 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 - 9 - 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الهامة جاء على رأسها، فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ايلكيت بطل تشاد.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ايلكيت بطل تشاد

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستتوجه إلى الكاميرون اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عمر جابر يجري أشعة في معسكر المنتخب لتحديد مدة غيابه

يجرى عمر جابر لاعب الزمالك الجديد ومنتخب مصر أشعة تحت اشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر لتشخيص الإصابة التي تعرض لها اللاعب العائد مؤخرا الى صفوف الفريق الأبيض.

الأهلى يواجه أسوان وطلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش وديا فى إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.