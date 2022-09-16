شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم المعادى فى انطلاق دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المعادى بنتيجة 31/23 فى أولى جولات دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى الجديد 2022/2023.

ويسعى فريق الأهلى هذا الموسم إلى حصد لقب الدورى فى ظل التدعيمات التى أبرمتها الإدارة فى ظل خسارة الفريق لجميع المسابقات الموسم المنقضى.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.