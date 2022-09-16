الحزن يُخيم على الملاعب.. كيف عادت مباريات الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

خيم الحزن على ملاعب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عقب عودته من جديد، اليوم الجمعة، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت رابطة بريميرليج أعلنت تأجيل جميع مباريات (الجولة السابعة) في نهاية الأسبوع الماضي حدادا على وفاة الملكة.

وعاد بريميرليج، اليوم، بإقامة مباراتين بين أستون فيلا وساوثهامبتون، وفولهام ضد نوتينجهام فورست ضمن الجولة الثامنة من المسابقة الإنجليزية لموسم "2022-2023".

وبدأ تكريم الملكة إليزابيث الثانية من خلال دخول اللاعبين وهم يرتدون شارات سوداء إلى أرض الملعب ووقفوا في منتصف الميدان مع إطفاء الأنوار داخل الاستاد.

وأعقب ذلك صمت الجميع داخل الملعب مع الوقوف دقيقة حداد ثم تم عزف النشيط الوطني للملكة المتحدة.

وفي الدقيقة 70 من كل مباراة، سيتم دعوة الجماهير للإشادة والتصفيق تكريما لروح الملكة وفترة حكمها والذي استمر لأكثر من سبعين عاما.

وكتبت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشيد بحياة جلالة الملكة إليزابيث الثانية غير العادية في التفاني والواجب تجاه الأمة والعالم".

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثامنة من بريميرليج، غدًا السبت، بإقامة ثلاث مواجهات بين وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد وبورنموث، توتنهام هوتسبير وليستر سيتي.

ويشهد يوم الأحد 18 سبتمبر مباراتين، برينتفورد ضد آرسنال، وإيفرتون مع وست هام يونايتد.

وتم تأجيل ثلاث مباريات من الجولة الثامنة بسبب انشغال الشرطة لتأمين جنازة الملكة يوم الاثنين في لندن.

وهذه المباريات هي برايتون ضد كريستال بالاس، ومانشستر يونايتد ضد ليدز وتشيلسي ضد ليفربول.