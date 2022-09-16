شباب اليمن يحققون فوزاً ساحقاً على منتخب غوام في تصفيات كأس اسيا 

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق منتخبنا الوطني للشباب فوزاً ساحقاً على منتخب غوام بعشرة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب لاوس الوطني، ضمن تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس اسيا 2023 تحت 19 سنة.

وكان الشوط الأول للمباراة قد إنتهى بتقدم منتخبنا الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف لنظيره الغوامي.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني.

وسيتلقي منتخبنا الوطني في مباراته القادمة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة يوم الاحد القادم نظيره الياباني الذي يتصدر المجموعة بتسع نقاط.



المصدر: وكالة سبأ