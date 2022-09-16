الامارات | أزمة جديدة لكريستيانو رونالدو.. شاهد ماذا فعل مع معجبة حاولت التصوير معه (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقفه السيئة مع الجمهور في الفترة الأخيرة بعدما رفض طلب واحدة من معجباته ووضعه في موقف محرج، عندما رفض التقاط صورة "سيلفي" معها عقب مواجهة فريقه مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وحدث الموقف عندما وكان رونالدو يغادر ملعب المباراة نحو غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة، والذي شهد تسجيل النجم البرتغالي أول أهدافه هذا الموسم والهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 39 من ركلة ضربة جزاء، وبينما هو في طريقه إلى ممر يقود إلى غرف تبديل الملابس، اقتربت من رونالدو واحدة من العاملات في الجهاز الطبي للملعب طلبا لأخذ صورة "سيلفي" معه، إلا أن المهاجم رفض طلبها وأبعد يدها عنه ومضى في طريقه سريعا.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوزاً ثميناً من ملعب مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (2-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية، وأثار تصرف النجم البالغ 37 عاما حالة من الذهول على وجه معجبته.

وتكرر الموقف للمرة الثانية حيث كان اللاعب قد أثار الجدل في إبريل الماضي، عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام مضيفه إيفرتون (0-1)، وحاول أحد الأطفال التقاط صورة مع نجمه البرتغالي المفضل، لكن غضب رونالدو آنذاك منعه من التصرف بطريقته المعتادة في مثل هذه المواقف، وقام بإمساك هاتف الطفل ورميه، الأمر الذي أدى إلى كسر الهاتف، كما تعرض المشجع البالغ 14 عاما لكدمة في يده في موقف أثار العالم تجاه رونالدو.



