جينت البلجيكي يستدعي ميدو ورونالدينيو

الشارقة - اميمة ياسر - نشر فريق نادي جينت البلجيكي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أسماء مجموعة من اللاعبين القدامى في صفوفه، وأيضًا في ستاندارد لييج، والذين سيشاركون في مباراة استعراضية الأربعاء المقبل، تحت مسمى "كأس السيرك".

وضمت قائمة المشاركين في مباراة كأس السيرك، المهاجم السابق لمنتخب مصر أحمد حسام "ميدو"، رفقة الأسطورة البرازيلي السابق، رونالدينيو، ضيف شرف هذه الاحتفالية.

وكان ميدو بدأ مشواره الاحترافي في أوروبا بقميص جينت البلجيكي، قبل رحيله إلى أياكس أمستردام الهولندي، ثم سيلتا فيجو الإسباني، ومارسيليا الفرنسي، وروما الإيطالي.

وهذا بالإضافة إلى رحلته في الدوري الإنجليزي، مع أندية كل من "توتنهام، وويجان، ووست هام، وميدلسبرة".