شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفني يشارك فى بطولة كأس العالم للتحدي بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال وانسات في بطولة كأس العالم للتحدي التابعة للإتحاد الدولي للجمباز والتي تستضيفها فرنسا - باريس خلال الفترة من 22 - 26 سبتمبر 2022 .

وتضم بعثة مصر للجمباز الفني آلتي تغادر آلى فرنسا خلال الايام المقبلة المهندس وائل السرنجاوي رئيسا للبعثة والدكتور جمال مطر المدير الفني رجال وكابتن عرفات احمد مدرب رجال والمهندس ياسر زايد حكم فني رجال وكابتن زكريا محي الدين المدير الفني جمباز فني انسات والكابتن فريدة شكري مدربة والمهندسة هبة الله زكريا حكمة فني انسات .

واللاعبون علي زهران وعمر العربي ومحمد منتصر واحمد علي وعبدالرحمن عبدالحليم واحمد اشرف واللاعبات نانسي طمان وزينة شرف وجنى عادل وجنى ابراهيم .

ويشارك في بطولة التحدي للجمباز الفني عدد 37 دولة وهي .. مصر - ألبانيا - الأرجنتين - استراليا - النمسا - اذربيجان - بلجيكا - البرازيل - كندا - كرواتيا - قبرص - التشيك - اسبانيا - فنلندا - فرنسا - انجلترا - السويد - تايوان - هونج كونج - المجر - ايرلندا - ايطاليا - اليابان - لتوانيا - كزاخستان - لوكسمبرج - المغرب - هولندا - النرويج - نيوزيلندا - البيرو - بولندا - بورتريكو - سلوفاكيا - تركيا - الولايات المتحدة الأمريكية .

ومن جانبه اكد الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلي مستوي اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية .

وأضاف أمين ان بطولة التحدي للجمباز التي تستضيفها فرنسا يشارك بها لاعبي الصف الاول للجمباز الفني علي مستوي العالم وهي فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وانسات لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمي للجمباز الذي