شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد يعتذر عن عدم التواجد في الجهاز الفني لـ"بابا فاسيليو" في المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد عبد الواحد نجم الكرة المصرية السابق، عن عدم التواجد في منصب المدرب العام رفقة عبد الباقي جمال في الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة بقيادة القبرصي بابا فاسيليو.

وتلقى عبد الواحد دعوة من المدرب القبرصي التي تربطهما علاقة سابقة اثناء عمل الأخير في وادي دجلة، لكن "مو" اعتذار عن عدم قبول المهمة، بسبب ارتباطه بنادي وادي دجلة.

وجاء رفض الدعوة بسبب عمل عبد الواحد في دجلة لمدة 14 سنة سواء لاعبًا أو مدربًا، وعلاقته القوية بإدارة الفريق الدجلاوي،، فضلا عن رغبته في أن يشارك الفريق رحلة العودة للدوري الممتاز، بعدما هبط الفريق في نهاية الموسم قبل الماضي لدوري الدرجة الثانية، ولم يتمكن من العودة في الموسم المنقضي.

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع القبرصي بابا فاسيليو من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا لمصطفى عبده المدير الفني السابق للفريق.

ونشرت صفحة غزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعالم اليونان في إشارة للتعاقد مع مدرب وادي دجلة السابق وكتبت على الفيديو: "مرحبا"، كما نشرت أيضا صورة للمدرب الجديد قائلة: "سيداتي آنساتي سادتي رحبوا معنـا بمديرنا الفني الجديد نيكوديموس باباڤاسيليو".