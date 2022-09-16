شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريبه الثالث تحت قيادة محمود جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003، تدريباته القوية استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

حرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة محمود جابر، على رفع الحمل التدريبي للاعبين في المران الصباحي الذي استمر 60 دقيقة.

وخاض منتخب مصر تدريبه المسائي على الملعب الفرعي لبرج العرب، والذي شهد تدريبات قوية انتهى بتقسيمة بين اللاعبين.

وتواجد محمد بركات وعامر حسين، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في مران منتخب مصر للشباب، حيث حرص الثنائي على تحفيز اللاعبين لمواصلة تدريباتهم القوية.