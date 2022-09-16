شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف بعد حصولها على وسام الجمهورية: فخورة والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه عن سعادتها بعد حصولها على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، والتى حصلت عليه من رئاسة الجمهورية.

ونشرت فريال عبر صفحتها الرسمية " الحمد لله دائمًا وأبدًا فخورة جدًا بتكريمي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بحصولى على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بعد فوزي بذهبية الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر 2022 وإن شاء الله القادم أفضل " .

يذكر أن فريال أشرف توجت بذهبية دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو 2020 كأول لاعبة فى تاريخ الكاراتيه تتوج بميدالية ذهبية اولمبية .