شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يلتقي ميكالى ويتابع معسكر المنتخب الأوليمبي بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اجتمع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الأوليمبي مع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب لبحث متطلبات المرحلة القادمة فى إطار استعدادات المنتخب لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

جاء ذلك فى لقاء جمع بركات مع المدرب البرازيلى خلال تواجده فى معسكر المنتخب الجاري بالإسكندرية و فى حضور محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب وخالد سرحان مترجم ميكالى .

ويتواجد الكابتن بركات مع المنتخب ويتابع كل كبيرة وصغيرة ويحرص دوما على تذليل العقبات و تهيئة كافة الاجواء الإيجابية فى إطار فكر مجلس الإدارة برئاسة الاستاذ جمال علام رئيس مجلس الإدارة لتحقيق الحلم الأوليمبي، ويتضح من خلال التدريبات امتلاك الجيل الأوليمبي قدرة كبيرة على الاستجابة لتوجيهات وأفكار البرازيلى ميكالى الفائز بذهبية اولمبياد ريودى جانيرو مع منتخب بلاده فى ٢٠١٦