شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتعاقد مع حارس المقاصة تحسباً لرحيل محمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر لـ ”الخليج 365” أن مسئولي نادى إنبى تعاقدوا مع رمضان مصطفى حارس مرمى المقاصة الذى هبط لدورى القسم الثانى تحسباً لرحيل محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من ناحية أخرى حرصت إدارة نادى إنبى على توجيه الشكر لثمانية لاعبين بالتزامن مع ختام الموسم الماضي، من الدورى المصرى الممتاز وعلى رأسهم كابتن الفريق إبراهيم يحيى،وجاءت قائمة اللاعبين التي استغنت عنهم الإدارة كالتالى: إبراهيم يحيى وإبراهيم القاضي ومحمود نعيم ثلاثي الدفاع، ومصطفى جمال ومهاب ياسر وصلاح ريكو ومحمد توكل رباعي خط الوسط، وأحمد جمعة مهاجم الفريق".

واستقر مجلس إدارة نادى إنبى على رحيل البرتغالى جورفان فييرا عن تدريب الفريق البترولى حيث تعقد الإدارة اجتماعاً خلال الساعات القادمة تكشف فيه كواليس رحيل المدرب والإعلان عن تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً خلفاً له.

ودارت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى إنبي، خلال الأيام الماضية حول مصير فييرا حيث كان يرى البعض أن المدرب غير مناسب للمرحلة الحالية في الفريق البترولى خصوصا أنه حصل على فرصته بشكل كامل ولم يؤد المطلوب منه وعانى الفريق تحت قيادته، وكان قريبا من الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المنقضى ولكنه نجا بصعوبة، بينما كان يفضل البعض الأخر بقائه قبل الاستقرار على رحيله.