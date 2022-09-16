منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في موزمبيق فى أكتوبر المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات السنغال وأوغندا ومدغشقر.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات موزمبيق ومالاوى ونيجيريا والمغرب.

وابدى مصطفى لطفى المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه لنتيجة القرعة بعدما جاءت متوازنة فى مستويات الفرق التى سيواجها خلال البطولة والمؤهلة الى كأس العالم القادمة.