الزمالك يحي ذكرى رحيل كوارشي: واحد من أعظم المحترفين في تاريخ القلعة البيضاء

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القاهرة - سامية سيد - أحيا نادي الزمالك، الذكرى التاسعة لرحيل نجمه الغاني السابق إيمانويل كوارشي، الذي لعب في صفوف الفريق خلال فترة ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أنه كان واحدا من أعظم المحترفين في تاريخ القلعة البيضاء.



بوست الزمالك

وقال حساب النادي الأبيض، عبر تويتر: "يوافق اليوم الذكرى السنوية التاسعة لرحيل واحد من أعظم المحترفين في تاريخ الزمالك.. نجمنا الغاني ايمانويل كوارشي".

وتحل اليوم الجمعة الذكرى التاسعة لوفاة النجم إيمانويل كوارشى أسطورة الزمالك الأسبق، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2013 عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، كان كوارشي واحدًا من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين احترفوا في تاريخ الدوري المصري، كما أن لديه مكانة خاصة داخل قلوب عشاق الزمالك، حينما انضم إلى القلعة البيضاء قادمًا من سيكوندي هاسكاس الغاني في صيف 1983 .

سجل كوارشى في أول مواسمه مع القلعة البيضاء 6 أهداف ساهمت في عودة الدوري للزمالك، بعد غياب 6 سنوات حيث غاب اللقب عن خزائن الفريق منذ العام 1978 .

وقاد كوارشي الزمالك لإحراز أول لقب قاري في تاريخه، بتحقيق دوري أبطال أفريقيا عام 1984، حيث لعب كل مباريات البطولة وسجل 3 أهداف في 9 مباريات، كان أشهرهم الهدفين اللذين سجلهما في شباك نكانا الزامبي في مباراة ربع النهائي التي انتهت بخماسية للفريق الأبيض.