شكرا لقرائتكم خبر عن علاء جبر عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولى للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الدكتور علاء جبر نائب اول رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم للمرة الثانية ليضيف لمصر منصبا دوليا جديدا في الاتحادات الدولية.

تلقي الدكتور علاء جبر اشاده كبيرة من رئيس واعضاء الاتحاد الدولي لدوره البارز اثناء تواجده منذ البداية ولديهم ثقة وتفاؤل بالمشاركة الفعالة خلال الفترة القادمة.

كان الاتحاد المصري للقوس والسهم، قد ابرم بروتوكول تعاون مع الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة فى إطار توطيد العلاقات بين الاتحادين.

وقال جبر، إن الاتحاد المصرى للقوس والسهم حريص على أهمية التعاون المشترك بين الاتحادين، ووضع خطط للتطوير والارتقاء بالمستوى الفني للعبة، وتم تبادل الأفكار والرؤى المستقبلية لتحقيق التنافس والتطوير فى رياضة القوس والسهم وإقامة البطولات المشتركة وتحقيق متطلبات اللاعبين واللاعبات للاشتراك في المنافسات الدولية في كل من البلدين الشقيقين.