شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل المران المسائى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش استعدادًا للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل المشاركة في تدريبات الكرة.
وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترتين «صباحية ومسائية» لرفع معدل الحمل البدني للاعبين وفقًا للبرنامج الذي حدده مارسيل كولر ومعاونوه، والذي يشتمل على تطبيق اليوم الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل والإقامة في أحد الفنادق.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.
وشهدت تدريبات الأهلي اليوم تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس مرمى مواليد 2003، وإسلام عبد الله، مواليد 2003، وحمدي موسى، مواليد 2002؛ للمشاركة في التدريبات بعد استدعاء عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب الأوليمبي الحالي وهم، حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد المنضم حديثًا للفريق.
كما يشارك الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف في أجزاء من التدريبات الجماعية بشكل تدريجي لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الكاملة في المران.