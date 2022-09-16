شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل المران المسائى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، ‏ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل المشاركة في تدريبات الكرة.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترتين «صباحية ومسائية» لرفع معدل الحمل البدني ‏للاعبين وفقًا للبرنامج الذي حدده مارسيل كولر ومعاونوه، والذي يشتمل على تطبيق اليوم ‏الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل والإقامة في أحد الفنادق.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع ‏أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.‏

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس مرمى ‏مواليد 2003، وإسلام عبد الله، مواليد 2003، وحمدي موسى، مواليد 2002؛ للمشاركة في ‏التدريبات بعد استدعاء عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب الأوليمبي الحالي ‏وهم، حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد المنضم حديثًا ‏للفريق.‏

كما يشارك الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف في أجزاء من التدريبات الجماعية بشكل ‏تدريجي لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الكاملة في المران.‏