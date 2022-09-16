شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يجري أشعة في معسكر المنتخب لتحديد مدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى عمر جابر لاعب الزمالك الجديد ومنتخب مصر أشعة تحت اشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر لتشخيص الإصابة التي تعرض لها اللاعب العائد مؤخرا الى صفوف الفريق الأبيض.

وتعرض عمر جابر الى اصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الحالى عبارة عن كدمة خفيفة على أن يتحدد موقف اللاعب من خوض التدريبات العلاجية والتأهيلية

وفي حال كانت الإصابة خفيفة يعود اللاعب من جديد الى التدريبات بشكل طبيعي عقب التعافي تماما لاستكمال معسكر منتخب مصر الدولي الذي يشهد مواجهتي النيجر وليبيريا وديا خلال المعسكر الحالي يومي 23 و 27 سبتمبر.

وكان نادي الزمالك قد أعلن بالأمس عودة عمر جابر من جديد الى صفوف الفريق قادما من نادي بيراميدز.