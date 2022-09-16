شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفاوض محمود علاء مدافع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولي البنك الاهلى من التعاقد مع محمود علاء مدافع فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل عقب أستقرار مسئولي الفريق الأبيض على رحيل اللاعب .

ويرغب مسئولي البنك الاهلى من التعاقد مع محمود علاء لدعم خط الدفاع عقب رحيل المدافع محمد " دبش " الى فريق المصرى البورسعيدى و يمتلك اللاعب خبرة عالية في الدورى المصرى الممتاز .

وكان نجح مسئولي البنك الاهلى في التعاقد مع خمس صفقات حتى الان وهم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز والحارس محمد أبو جبل في صفقة أنتقال حر و إسلام جابر و حمدى علاء و تمديد إعارة أسامة فيصل من الزمالك بالإضافة الى أدهم حامد لاعب فريق النصر .

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.