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البنك الأهلى يفاوض محمود علاء مدافع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولي البنك الاهلى من التعاقد مع محمود علاء مدافع فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل عقب أستقرار مسئولي الفريق الأبيض على رحيل اللاعب .

ويرغب مسئولي البنك الاهلى من التعاقد مع محمود علاء لدعم خط الدفاع عقب رحيل المدافع محمد " دبش " الى فريق المصرى البورسعيدى و يمتلك اللاعب خبرة عالية في الدورى المصرى الممتاز .

وكان نجح مسئولي البنك الاهلى في التعاقد مع خمس صفقات حتى الان وهم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز والحارس محمد أبو جبل في صفقة أنتقال حر و إسلام جابر و حمدى علاء و تمديد إعارة أسامة فيصل من الزمالك بالإضافة الى أدهم حامد لاعب فريق النصر .

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية. 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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