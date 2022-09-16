بعدما توقف لـ 144 ساعة لرحيل الملكة.. قلب الدوري الإنجليزي ينبض مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يعود الدوري الإنجليزي، لاستئناف مبارياته، مساء اليوم الجمعة، بعدما توقفت المسابقة منذ الخميس قبل الماضي بتاريخ 9 سبتمبر عقب وفاة الملكة إلزابيث الثانية، والتي رحلت عن عمر يناهز 96 عاما، حيث قضت 70 منها على رأس الحكم في بريطانيا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت قبل أيام، بيانًا عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترت، فيه تأجيل مباريات الجولة كاملة، دون الكشف عن موعد إقامتها.

وتعددت ردود الأفعال حول قرار تأجيل مباريات مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وبعد مرور 6 أيام على وفاة الملكة، ستعود المنافسات في الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، بإقامة مباراتين في الجولة الثامنة، لتستكمل غدا بلعب3 مواجهات، على أن تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بإقامة مباراتين.

وقبل توقف منافسات الدوري الإنجليزي، كان آرسنال يحتل المركز الأول برصيد 15 نقطة، متوفقا عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وتوتنهام بفارق نقطة واحدة، ويأتي برايتون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن تلعب مواجهتين اليوم الجمعة في الجولة الثامنة، حيث يستضيف أستون فيلا نظيره ساوثهامتون في ملعب فيلا بارك، ويحل فولهام ضيفا على نظيره نوتنجهام فورست.

وتقام غدا السبت 3 مباريات على النحو التالي:

1:30 مساء- وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي- ملعب مولينيو.

4:00 مساءً- نيوكاسل ضد بورنموث- ملعب سانت جيمس بارك.

6:30 مساءً - توتنهام ضد ليستر سيتي- ملعب توتنهام.

وتم تأجيل مواجهة برايتون وكريستال بالاس.

وتقام مباراتين يوم الأحد المقبل في نفس الجولة، حيث يحل آرسنال ضيفا على برينتفورد في ملعب جريفين بارك، ويخرج وست هام لمواجهة ايفرتون في ملعب جوديسون بارك، بيما تم تأجيل مواجهتي تشيلس وليفربول ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد.