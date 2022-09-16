منافسة شرسة بقيادة هالاند.. هل يعود محمد صلاح لسباق الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

رغم بداية محمد صلاح نجم نادي ليفربول المُتواضعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من حيث تسجيل الأهداف إلا أنه سيظل منافسًا على الحذاء الذهبي وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

وخاض صلاح مع ليفربول في بريميرليج 6 مباريات حتى الآن ولم يسجل سوى هدفين في شباك فولهام ومانشستر يونايتد.

وفي تقرير لصحيفة "ذا صن" قالت إن جائزة الحذاء الذهبي أو الهداف هي الأكثر طلبًا بين مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز - وهي طريقة مؤكدة لتحديد من هو أفضل مهاجم في الموسم بالبريميرليج.

وفي العام الماضي، تقاسم محمد صلاح وسون هيونج مين (توتنهام) جائزة الحذاء الذهبي لهداف البريميرليج بعدما سجل الثنائي 23 هدفا.

من هم المرشحون للفوز بالحذاء الذهبي؟

وذكرت الصحيفة ذاتها أنه من المتوقع أن يكون نجم ليفربول محمد صلاح في صدارة الترتيب رغم تسجيله هدفين حتى الآن ولكنه سيواجه منافسة شرسة في ظل وجود هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد وهاري كين وسون هيونج ثنائي توتنهام بالإضافة إلى جابرييل جيسوس في أرسنال، حيث يعد هؤلاء مرشحون لتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

وهناك أيضا في ليفربول داروين نونيز وكريستيانو رونالدو الذي يعد رهان مؤكد على تسجيل الكثير مع مانشستر يونايتد رغم ضعف الأداء.

كما هناك كالوم ويلسون في نيوكاسل ورحيم سترلينج في تشيلسي وجيمي فاردي في ليستر سيتي.

هدافو الدوري الإنجليزي قبل عودته من جديد

ويعود الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، بعد تأجيل منافسات الجولة الماضية (السابعة) بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتأتي قائمة هدافي بريميرليج قبل انطلاق الجولة الثامنة كالتالي:

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).. 10 أهداف

الكسندر ميتروفيتش ( فولهام).. 6 أهداف

هاري كين (توتنهام).. 5 أهداف

إيفان توني (برينتفورد).. 5 أهداف

أليكس ماك أليستر (برايتون).. 4 أهداف

رودريجو (ليدز).. 4 أهداف

ويلفريد زاها (كريستال بالاس).. 4 أهداف

روبرتو فيرمينو (ليفربول).. 3 أهداف

جابرييل جيسوس (أرسنال).. 3 أهداف

لويس دياز (ليفربول).. 3 أهداف

باسكال جروس (برايتون).. 3 أهداف

جابرييل مارتينيلي (آرسنال).. 3 أهداف

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).. 3 أهداف

رحيم سترلينج (تشيلسي).. 3 أهداف

مارتن أوديجارد(آرسنال).. 3 أهداف

تشي آدامز (ساوثامبتون).. هدفان

جوليان الفاريز (مانشستر سيتي).. هدفان

دانيال بودينس (وولفرهامبتون).. هدفان

جوش داسيلفا (برينتفورد).. هدفان

فابيو كارفالو (ليفربول).. هدفان

أنتوني جوردون (إيفرتون).. هدفان

إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي).. هدفان

بيير إميل هوجبيرج (توتنهام).. هدفان

برينان جونسون (نوتنجهام فورست).. هدفان

جيمس ماديسون (ليستر سيتي).. هدفان

بريان مبيومو (برينتفورد).. هدفان

جادون سانشو (مان يونايتد).. هدفان

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).. هدفان

لويس سينيسترا (ليدز).. هدفان

ليندرو تروسارد (برايتون).. هدفان

محمد صلاح (ليفربول).. هدفان

كالوم ويلسون (نيوكاسل).. هدفان

يوان ويسا (برينتفورد).. هدفان

مباريات الجولة الثامنة في بريميرليج

الجمعة 16 سبتمبر

أستون فيلا ضد ساوثهامبتون

نوتينجهام فورست ضد فولهام

السبت 17 سبتمبر

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث

توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتي

الأحد 18 سبتمبر

برينتفورد ضد آرسنال

إيفرتون ضد وست هام يونايتد

هذا وقد تم تأجيل ثلاث مباريات من الجولة الثامنة وهي برايتون وكريستال بالاس، ومانشستر يونايتد وليدز يونايتد، وتشيلسي وليفربول بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية وانشغال الشرطة في تأمينها.