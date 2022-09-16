نجم آرسنال مهدد بالغياب عن موقعة توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يسابق أولكسندر زينتشينكو، ظهير آرسنال، الزمن من أجل اللحاق بمباراة فريقه ضد توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد إصابته في الساق.

وقدم زينتشينكو، صاحب الـ25 عامًا، مستوى رائعًا مع آرسنال بعد انتقاله قادمًا من مانشستر سيتي هذا الصيف.

وشارك زينتشينكو مع آرسنال في أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ضد كل من كريستال بالاس، وليستر سيتي، وبورنموث على الترتيب، وصنع هدفًا، كما ساهم في الفوز بالمباريات الثلاث.

لكنه تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن مباراتي فولهام وأستون فيلا، ثم شارك في الخسارة ضد مانشستر يونايتد، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في الساق.

وذكر الاتحاد الأوكراني في بيان رسمي اليوم الجمعة أن زينتشينكو سيغيب عن مباراتي المنتخب ضد أسكتلندا وأرمينيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية في فترة التوقف الدولي، سبتمبر الجاري، بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد أن اللاعب تعرض للإصابة في الساق خلال تدريبات فريقه، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن يبقى زينتشينكو في لندن لتلقي العلاج خلال فترة التوقف الدولي، على أمل اللحاق بمباراة توتنهام، المقرر إقامتها يوم 1 أكتوبر المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.