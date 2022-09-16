مصدر لمصراوي: خطوة واحدة تفصل انتقال مصطفى فوزي من الأهلي للداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

بات مصطفى فوزي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي العائد من تجربة الإعارة في زيزكوف التشيكي على بعد خطوة واحدة من الانتقال للداخلية .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن فوزي تفصله خطوة واحدة عن الانتقال إلى الداخلية في الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف:" اتفقت إدارة الناديين علي كافة التفاصيل مع موافقة اللاعب نفسه والذي وقع العقود ويتبقي خطوة واحدة تفصل الأمر وهي توقيع العقود بين الناديين".

وأوضح:" تم وضع مصطفى فوزي في قائمة الانتظار بالأهلي حتى يحافظ النادي على حقوقه بجانب تمسكه ببقاء اللاعب الذي في وجهة نظر الجهاز الفني يحتاج إلي فرصة المشاركة أساسياً".

وكان الأهلي قد أعلن قائمته المحلية أمس وضمت كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد، رامي ربيعه، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد خليفة، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، ومحمد محمود، ومحمد فخري، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبدالقادر، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، وزياد طارق، عبدالرحمن أشرف "مانو"، ووليد مصطفى، وعمار حمدي، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

الهجوم: محمد شريف، وحسام حسن، وبرونو سافيو، وشادي حسين .

وفي قائمة الانتظار: صلاح محسن، ومصطفى فوزي مواليد 99، وميدو حسام مواليد 2000.