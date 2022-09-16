أرتيتا يتحدث عن مواجهة برينتفورد.. استبعاد ثنائي أرسنال.. وعودة أرسين فينجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن مواجهة برينتفورد والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج أرتيتا بجائزة أفضل مدرب عن شهر أغسطس الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر الجانرز جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة وحيدة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عن فوزه بجائزة مدرب الشهر: "أعتقد أن هذه علامة على أن الفريق يؤدي بشكل جيد، وأن الفريق يفوز بالمباريات وهذه نتيجة لذلك، شكرًا لجميع الأشخاص المشاركين في النادي الذين يساهمون يوميًا في تحقيق النجاح، والذين يجعلون مهمتنا أسهل وممكنة وبالطبع للاعبين الذين يتواجدون في الميدان ويحدثون فرقًا ويساعدوننا على الفوز".

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

وتحدث مدرب أرسنال عن التكريم الذي حظت به الملكة اليزابيث الثانية بعد وفاتها، قائلًا: "أعتقد أن ما فعلته الدولة أمر هائل، أنه يُظهر مستوى الاحترام والإعجاب والإرث الذي تركته الملكة في حياة الكثيرين وأعتقد أنه كان عاطفيًا للغاية وقادمًا من بلد وثقافة مختلفة".

وعن الشعور بالارتياح بعد عدم إلغاء مباراة برينتفورد، أضاف أرتيتا: "نريد أن نلعب، عندما تنظر إلى الجدول الزمني بعد كأس العالم على وجه الخصوص أو إلى ما يجب أن نمر به في أكتوبر، فستجد أننا نحتاج إلى خوض المباريات لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا مستحيل".

وأشاد ميكيل أرتيتا بفريق برينتفورد قبل مواجهته، قائلًا: "أرى أنهم فريق جيد حقًا، أعتقد أن ما فعله توماس فرانك مدربهم رائعا، نتائجهم وطريقة لعبهم تؤكد تمامًا مدى صعوبة التغلب عليهم".

غياب بن وايت عن قائمة منتخب إنجلترا

وقال أرتيتا: "لقد لعب بن وايت في كلا المركزين [قلب الدفاع والظهير الأيمن]، وأحيانًا يتم اختياره، وأحيانًا لا يتم اختياره، أعتقد أنه لديك لاعبين متعددي المهارات يمكنهم اللعب بالمستوى الذي يستطيع بن وايت أن يلعبه في كلا المركزين وهو أمر في رأيي يريده أي مدرب".

وأضاف: "هذا هو قرار جاريث ساوثجيت وطاقمه التدريبي وما يمكنني إخبارك به هو أنه عندما يتلقى بن وايت المكالمة للاستدعاء في أي وقت، سيكون جاهزًا".

واستكمل: "جاريث يختار أفضل فريق في الوقت الحالي، هذا لا يعني أن الأمر سيكون كذلك في نوفمبر، الفريق الإنجليزي المتاح حاليا رائعا للغاية وكل ما يمكننا القيام به هو مساعدة بن وايت".

عدم وجود جيسوس في قائمة البرازيل

وتطرق المدير الفني لأرسنال للحديث عن غياب جابرييل جيسوس عن قائمة البرازيل، قائلًا: "لا استطيع أن أعطي سببًا، ما يجب علي فعله هو محاولة إقناع اللاعبين بأنه يتعين عليهم الاستمرار في العمل وقبول القرار الذي اتخذه مدرب المنتخب، وإعطائهم المزيد من الأسباب إذا لزم الأمر لذلك، ولا يوجد شيء آخر للتعليق عليه".

عودة أرسين فينجر للنادي يوم ما

رد ميكيل أرتيتا، قائلًا: "بالتأكيد أنا أحب ذلك أعتقد أنه يعرف أن باب النادي مفتوح له في أي وقت متى كان جاهزًا ومتى شعر أنه الوقت المناسب للقيام بذلك".

وتابع: "إنه (فينجر) يعرف ذلك من جانبي وهو يعلم ذلك من العديد من الأشخاص الآخرين في النادي وآمل أن يحدث ذلك قريبًا، وأعتقد أن الكثير من الناس سيصبح سعداء جدًا لرؤيته".