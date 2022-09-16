مصدر يكشف لمصراوي سبب عدم قيد محمد إبراهيم في قائمة سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أوضح مصدر سبب عدم قيد نادي سيراميكا كليوباترا للاعب خط الوسط بفريقه محمد إبراهيم بقائمته للموسم الجديد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن هناك تعديل في عقد محمد إبراهيم مع سيراميكا كليوباترا لذلك ووفقًا لنظام اتحاد الكرة لا يجوز وضعه بالقائمة الأولى.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه تبعًا لذلك لم يتم قيد محمد إبراهيم للقائمة الأولى لسيراميكا ولكنه متواجد بشكل طبيعي مع سيراميكا وسينضم للقائمة الثانية.

وكان الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، قد أعلن في وقت سابق من اليوم القائمة المحلية استعدادًا للموسم الجديد 2022 / 2023.

وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد من ١ سبتمبر الماضي، وحتى يوم ١٠ أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة سيراميكا كليوباترا ٢٧ لاعبًا وهم :

حراسة المرمي: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - حازم خالد - مصعب البطاط - أحمد رمضان بيكهام - محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - محمد شكري

خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - محمد توني - عبد الرحمن بودي - رجب عمران - ميدو جابر - شريف دابو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد محمد محمود الشهير بالقرموطي - محمد إبراهيم

خط الهجوم: حمزة مجدي - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - عبد الرحمن السكران

وانطلقت اليوم الجمعة التدريبات الجماعية لنادي سيراميكا كليوباترا، عقب نهاية الدوري الموسم الماضي، وكان الكابتن أحمد سامي، فضل حصول اللاعبين على راحة طويلة بعد ضغط المباريات في الموسم الماضي.

يذكر أن مسئولي الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق مباريات الدوري الموسم الجديد.