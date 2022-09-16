الامارات | البطائح يواصل مفاجآته وينتزع النقطة السادسة من أمام بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم البرازيلي لورنسي فريقه البطائح لتحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب مستضيفه بني ياس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الشامخة ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع بذلك البطائح رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمدت نقاط "السماوي" عند 3 فقط.

وسجل لورنسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 بعد مجهود فردي كبير قبل أن يرسل كرة مقوسة من داخل منطقة الجزاء استقرت على يسار حارس "السماوي" فهد الظنحاني مترجماً بذلك الفرص القليلة التي حصل عليها على مدار شوطي المباراة، فيما كافح أصحاب الارض لمعادلة النتجية لكن الفرص لم يستغلها الفريق على الرغم من سيطرته على مجريات اللقاء.

وكان أصحاب الارض الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، واضاعوا فرصتين ثمنيتين لتسجيل التقدم، كانت الاولى في الدقيقة 35 باقدام المهاجم أحمد شحدة أبو ناموس الذي ارتطمدت تسديدته بالعارضة، بينما أضاع المهاجم البرازيلي رفائيل إلياس فرصة ذهبية في الدقيقة 45، بعد أن ضلت تسديدته المرمى الخالي.

وواصل "السماوي" أفضليته في الشوط الثاني لكن كانت سلبية، بينما في المقابل، تحسن مستوى البطائح اكثر، وحصلوا على العديد من الفرص كان ابرزها التي جاء منها هدف الفوز في الدقيقة 57 بواسطة لورنسي، وشهد الشوط الثاني كذلك عودة المهاجم أحمد خليل للمشاركة، إذ شارك بديلاً في الدقيقة 1+90 في أول ظهور له في الموسم مع فريقه الجديد بديلا للكاميروني انتوني.