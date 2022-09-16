الامارات | اتحاد الكرة يُجري قرعة مسابقتي دوري الدرجتين الثانية والثالثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقره بدبي قرعة النسخة الرابعة لمسابقة دوري الدرجة الثانية, والنسخة الثانية لمسابقة دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2022-2023، بحضور إدارات الاتحاد المعنية، وبمشاركة ممثلي الفرق عبر القناة الرسمية لاتحاد الكرة على اليوتيوب.

ويُشارك في مسابقة دوري الدرجة الثانية لهذا الموسم 12 فريقاً. وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول للمسابقة، حيث يلتقي الموج مع الاتفاق، وجلف يونايتد ولاليغا، ويونايتد وأتلتيكو آرابيا، ويونايتد سبورت وليوا، ولافال يونايتد والهلال يونايتد، وفليتوود يونايتد وريجينال.

وتنطلق المسابقة في الثامن من شهر أكتوبر القادم، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وإياباً, ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى, فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى مصاف دوري الدرجة الثالثة.

ويُشارك في النسخة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الثالثة 16 فريقًا، وتنطلق يوم الرابع عشر من أكتوبر المقبل، حيثُ تجمع مباريات الأسبوع الأول, الدعم الرياضي مع جرين هيرونز، وإنتر سيتي مع ذا فوتبول أكاديمي، وإليت فالكون مع فرسان هيسبانيا، ومدينات مع الظاهرة، وذلك لحساب المجموعة الأولى، ويلتقي في منافسات المجموعة الثانية، النجوم والوثبة، والغربية وسبورتنج، ورويال وسبورتي إف سي، ود غاردنز يونايت وأي جي إف.

وستُقام مباريات الدور الأول لدوري "الثالثة" بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعة عقب انتهاء مباريات هذا الدور إلى الدور الثاني.

ويُقام الدور الثاني للمسابقة بمشاركة 6 فرق وبنظام الدوري من مرحلتين "ذهابًا وإيابًا"، وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى عقب انتهائه إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل.