شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع "قلاوة" 5 مواسم استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا تعاقده مع لاعب خط الوسط، عمرو محمود إسماعيل قلاوة، لمدة 5 مواسم، قادمًا من نادي بورتو السويس.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى صفوف نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

وتحرص إدارة سيراميكا كليوباترا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.