شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعبًا فى قائمة سيراميكا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، القائمة المحلية استعدادًا للموسم الجديد 2022 / 2023.

وفتح اتحاد الكرة باب القيد من 1 سبتمبر الماضي، وحتى يوم 10 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة 27 لاعبًا وهم :

حراسة المرمي: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - حازم خالد - مصعب البطاط - أحمد رمضان بيكهام - محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - محمد شكري

خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - محمد توني - عبد الرحمن بودي - رجب عمران - ميدو جابر - شريف دابو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد محمد محمود الشهير بالقرموطي - محمد إبراهيم

خط الهجوم: حمزة مجدي - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - عبد الرحمن السكران

وانطلقت اليوم الجمعة التدريبات الجماعية لنادي سيراميكا كليوباترا، عقب نهاية الدوري الموسم الماضي، وكان أحمد سامي، فضل حصول اللاعبين على راحة طويلة بعد ضغط المباريات في الموسم الماضي.

يذكر أن مسئولي الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق مباريات الدوري الموسم الجديد.