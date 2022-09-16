شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. اللون السماوى سر تسمية أوروجواى بمنتخب "السيليستى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد منتخب الأوروجواي هو أول فائز ومستضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه على الأرجنتين بنتيجة 4 - 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 1930، كما فاز بكأس العالم عام 1950 في البرازيل، و حصل على المركز الرابع في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

يعرف منتخب أوروجواي باسم "السيليستى" نسبة إلى اللون السماوى لعلم البلاد، كانت أول مباريات الأوروجواي الرسمية أمام الأرجنتين، وتعد أول مباراة رسمية تقام خارج بريطانيا منذ ابتكار كرة القدم الحديثة، حيث انتصر في المباراة منتخب الأرجنتين بنتيجة 3 - 2، وأقيمت المباراة في 16 مايو 1901، في العاصمة مونتيفيديو.

يمتلك منتخب الأوروجواي أيضاً أكبر عدد من الألقاب القارية، فقد فاز 15 مرة ببطولة كوبا أمريكا، أولها عام 1916 وآخرها عام 2011.

أعلى تصنيف حصل عليه المنتخب من الفيفا هو الثاني (في عام 2012)، وفي عام 1927 حقق المنتخب الأوروجوياني أكبر انتصار له، ضد بوليفيا، بنتيجة 9 - 0.

ظهر منتخب أوروجواي في كأس العالم 12 مرة، وفي كوبا أمريكا 41 مرة، وفازت أوروجواي ببطولة كوبا أمريكا 15 مرة في الأعوام: 1916، 1917، 1920، 1923، 1924، 1926، 1935، 1942، 1956، 1959، 1967، 1983، 1987، 1995، و2011

كما فازت الأورورجواي بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في أولمبياد 1924 وأولمبياد 1928.

تمتلك الأوروجواي 20 لقب رسمي في جميع البطولات الرسمية التي شارك بها منتخبها سواء كانت عالمية أو قارية أو أولمبية، وهو رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من الألقاب دولية لم يفز بها أي بلد.