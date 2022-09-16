شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم اللاعبون البرازيليون مع الأهلى قبل التعاقد مع برونو سافيو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مع خيار التمديد موسماً رابعاً، قادما من نادى بوليفار البوليفى، ليصبح البرازيلي الرابع في تاريخ النادى الأهلى.

ويترقب جمهور النادي الأهلي بصفة خاصة والكرة المصرية على وجه العموم تجربة البرازيلي برونو سافيو، حيث سبق أن أرتدى أكثر من ثلاثة لاعبين برازيليين قميص النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية.

ونستعرض في التقرير التالى ماذا قدم اللاعبون البرازيليون مع الأهلى قبل التعاقد مع سافيو..

بينيو جيلبرسون

طلب المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلى من الإدارة التعاقد مع اللاعب البرازيلي بينيو جيلبرسون في صيف 2004، وتواجد اللاعب مع الفريق لمدة 6 أشهر فقط، ورحل بعد ذلك دون أن يترك بصمة واضحة، حيث سجل 3 أهداف فقط.

فابيو جونيور

وتعاقد النادى الأهلى مع البرازيلي فابيو جونيور أواخر 2011 بناء على طلب من البرتغالى مانويل جوزيه أيضا، وشارك فابيو جونيور مع الأهلي في مباريات قليلة وأحرز هدف شهير في مرمى المصري البورسعيدي، ورحل فابيو جوينور عن الأهلي بعد توقف بطولة الدوري المصري في فبراير 2012.

واكتفى فابيو جونيور بالمشاركة مع الأهلى في 11 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا آخر لزملائه.

هندريك هلكمة

آخر اللاعبين البرازيليين الذين تعاقد معهم النادي الأهلي هو البرازيلي هندريك هلكمة في يناير 2015 وكان اللاعب يشغل مركز خط الوسط، إلا أنه عانى اللاعب من إصابة وغاب عن التدريبات حتى تماثل الشفاء بعد ذلك وشارك في التدريبات الجماعية.

رحل هندريك عن النادي الأهلي في سبتمبر 2015 بعد تسوية مالية مع اللاعب، واكتفى بالظهور بقميص الأهلى في 4 مباريات فقط لم يقدم أي جديد.