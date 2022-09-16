شكرا لقرائتكم خبر عن شباب السلة يتأهل إلى نصف نهائي دورى الأمم 3x3 فى رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب شباب السلة تحت 23 سنة فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة دورى الأمم بعد التغلب على اليابان فى نصف النهائي بنتيجة 14/21 فى ربع نهائي البطولة .

وكان المنتخب تغلب على ليتوانيا بنتيجة 12/18 فى اول مباراة قبل مواجهة اليابان.

فيما يخوض منتخب الأولاد منافساته بقيادة المدير الفني أحمد فوزي بقائمة تضم كلًا من " يوسف المعداوي - يوسف رفعت - علي أحمد عمر - حازم المشد".

كما يشارك منتخب البنات بقيادة المدير الفني محمد البرنس بقائمة تضم كلًا من " انجي صلاح - يارا أسامة - حبيبة حاتم الجيزاوي - حبيبة محمد حسن".