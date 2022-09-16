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شباب السلة يتأهل إلى نصف نهائي دورى الأمم 3x3 فى رومانيا

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القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب شباب السلة تحت  23 سنة فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة دورى الأمم بعد التغلب على اليابان فى نصف النهائي بنتيجة 14/21 فى ربع نهائي البطولة .

 

وكان المنتخب تغلب على ليتوانيا بنتيجة 12/18 فى اول مباراة  قبل مواجهة اليابان.

 

فيما يخوض منتخب الأولاد منافساته بقيادة المدير الفني أحمد فوزي بقائمة تضم كلًا من " يوسف المعداوي - يوسف رفعت - علي أحمد عمر - حازم المشد".

 

كما يشارك منتخب البنات  بقيادة المدير الفني محمد البرنس بقائمة تضم كلًا من " انجي صلاح - يارا أسامة - حبيبة حاتم الجيزاوي - حبيبة محمد حسن".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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