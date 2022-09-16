شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت ظهر اليوم الجمعة، التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش، وذلك على ملاعب مجمع الإسكواش فى المدينة الرياضية ببورسعيد.

شارك في البطولة التي أقيمت بمحافظة بورسعيد 22 نادي على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ عاصم خليفه، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والنائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش.

وشهدت البطولة منذ بدايتها يوم 10 سبتمبر الماضي، منافسات قوية في ظل استمرار الروح الرياضية بين اللاعبين في المباريات والمنافسة الشريفة، وبحضور جماهيري لعشاق ومحبي اللعبة من أبناء بورسعيد ومختلف المحافظات.

ومن جانبه، أشاد النائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش، بالروح الرياضية والمنافسة القوية بين اللاعبين، وكذلك التنظيم المميز للبطولة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين.

وشارك في بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش 750 لاعب ولاعبة من 22 نادي على مستوى محافظات الجمهورية، للمراحل السنية تحت" 11 سنة، 13 سنة، 15 سنة، 17 سنة، 19 سنة" للناشئين والناشئات، وعمومي رجال.

يشار إلى أنه يقوم بالإشراف ومتابعة وتيسير الإجراءات بالبطولة كلا من: محمد زغلول، المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد للإسكواش ومدير البطولة، ومحمد عبد السلام، والمدير الفني لمنطقة بورسعيد للاسكواش، ومحمد هديه، المدير المالي لمنطقة بورسعيد للاسكواش.







الملاعب في المدينة الرياضية



المنافسات في ملاعب البطولة



حضور جماهير البطولة



حضور جماهيري للأهالي



ملاعب المدينة الرياضية



منافسات بطولة بورسعيد للاسكواش