الامارات | "NBA" تطلق منطقة مخصصة للمشجعين بالتزامن مع أولى مبارياتها في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية "NBA" ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اليوم عن إطلاق "منطقة مشجعي الرابطة"، الفعالية التفاعلية المخصصة لعشّاق كرة السلة، في منارة السعديات بأبوظبي.

وتقام هذه الفعالية من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022.

وتتضمن فعالية مباريات NBA في أبوظبي 2022 إقامة مباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم، تجمعان بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، في "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس في أبوظبي يوميّ 6 و8 أكتوبر المقبل وذلك للمرة الأولى في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتستعرض "منطقة مشجعي الرابطة" مزيجاً متنوعاً من الموسيقى والفنون والوسائط المرتبطة بثقافة الرابطة، بما يوفر للراغبين بحضور المباريات والزوار تجربة استثنائية، وسيحظى الجمهور بفرصة التواصل مع أبرز لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين من جميع أنحاء العالم، ومتابعة العروض الترفيهية للرابطة.

ويشمل البرنامج عروضا يُقدمها فريق ميلووكي باكس الاستعراضي وشخصية "بانجو" الشهيرة للفريق، وأخرى من تقديم فريق الرقص لدى أتلانتا هوكس وشخصية "هاري ذا هوك" التي يشتهر بها الفريق.

كما يشمل عروضا فنية حيّة يُقدمها الفنان المقيم في الإمارات مستر دريبنج وبيلي كيد، المدير الإبداعي لمختبر الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، وجلسات حوارية وورش عمل، وأنشطة عديدة.

وقال صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: "تشكّل هذه الاستضافة خطوة جديدة في المسيرة الناجحة لأبوظبي، التي تواصل استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية ومشاركة قيم الضيافة الإماراتية العريقة وتقديم التجارب الممتعة والملهمة والمريحة للعالم".

وقال جورج ايفازوجلو، نائب الرئيس ورئيس إدارة مشاركة المعجبين في أوروبا والشرق الأوسط في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: "تقدّم "منطقة مشجعي الرابطة" تجربةً مميزة لجميع عشّاق كرة السلة المحترفين والهواة في أبوظبي، وذلك في إطار مساعينا للاحتفال بكرة السلة الأمريكية حول العالم وتوفير تجربة استثنائية استعداداً لاستضافة الإمارة لأولى مباريات الدوري".