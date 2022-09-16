شكرا لقرائتكم خبر عن فى مقدمتهم الأولاد والأسود..21 دولة فى البطولة الأفريقية للجولف للرجال بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت 21 دولة افريقية مشاركتها فى البطولة الأفريقية للجولف للرجال المقرر اقامتها بملاعب جولف الجونة خلال الفترة من 26 الى 30 سبتمبر الجارى.

والدول هى جنوب افريقيا الاولاد والمغرب اسود الاطلسى وتونس نسور قرطاج وزامبيا وزيمبابوى وغانا النجوم السوداء وانجولا الفهود واثيوبيا وسيشل وبنين واوغندا والجابون وكينيا وتنزانيا وموريشيوس وبتسوانا وسيراليون والكاميرون الاسود ونيجيريا النسور وناميبيا بالاضافة الى مصر البلد المضيف.

وتشارك كل دولة بعدد4 لاعبين للتنافس على لقبى المتتخبات والفردى وذلك على مدار 4 جولات متتالية.

وتشهد البطولة على هامشها انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للجولف بحضور ممثلى25 دولة وإجراء انتخابات إختيار مجلس الادارة الجديد للدورة الانتخابية 2022 / 2026 .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين ترشيح عضو مجلس الإدارة غسان قبانى على منصب نائب رئيس الاتحاد الافريقى عن شمال إفريقيا حيث طبقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد الافريقى يتم انتخاب نائبين للرئيس احدهما عن الشمال الافريقى والاخر عن الجنوب الافريقى.

يذكر أن مصر هى اول دولة فى تاريخ البطولة القارية تقوم بتنظيم بطولتين للاتحاد الافريقى فى نفس العام حيث كانت الأولى فى مارس الماضى باستضافة بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات تحت18 عاما ثم البطولة الأفريقية للرجال بالجونة وذلك نظرا للثقة الكبيرة فى امكانيات وقدرة مصر على تنظيم اى احداث رياضية بالإضافة إلى نجاح إتحاد الجولف فى تنظيم واستضافة العديد من البطولات الدولية والإقليمية خلال الفترة الأخيرة .

ووقع اختيار اتحاد الجولف على ملاعب جولف الجونة لاستضافة البطولة بسبب توافر كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق نجاحا هائلا مثلما تحقق فى النسخة الاولى من بطولة مصر الدولية للسيدات التى اقيمت على نفس الملعب.

كما يستهدف إتحاد الجولف تحقيق أكبر ترويج ممكن للسياحة الرياضية خاصة والسياحة عامة تماشيا مع توجه الدولة فى هذا القطاع وذلك من خلال التركيز على التنوع دائما سواء من حيث البطولات او الملاعب التى تقام عليها بالقاهرة وخارجها.