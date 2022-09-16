شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسباحة بالزعانف يحصد الميدالية رقم 11 ببطولة العالم فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب القومي للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة في إيطاليا الميدالية رقم 11 فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والكبار والأساتذة المركز الاول والميداليه الذهبية فى سباق تتابع 4× 1 كيلو سباحة بالزعانف المونو للناشئين ندا مجدى - ملك شريف - حسن الدفراوي - مازن رضا.

وحصد مروان العمراوى بطل مصر للسباحة بالزعانف المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق ١ كيلو بالزعانف المزدوجة المقامة حاليا في إيطاليا.

وكان البطل المصري مروان العمراوى قد حقق الميدالية الفضية فى سباق 3 كيلو زعانف مزدوجة ببطولة العالم للمياة المفتوحة بإيطاليا.

كما حصل سيد الباروكي ووليد أحمد فؤاد على 2 ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة للمياة المفتوحة المقامة حاليا في إيطاليا.

من جانبه ، أعرب سامح الشاذلي رئيس الإتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي عن سعادته بتحقيق هذه الألقاب والمراكز المتقدمة لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة في إيطاليا مشيدًا بالمستوى المتميز للرجال والبنات في المنتخب الوطني.

يترأس بعثة المنتخب القومي المصري أشرف البكل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ويرافقه مدرب المنتخب محمد كفاح. .