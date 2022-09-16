شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تطبيق نظام "اليوم الكامل" فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للفريق، بدء نظام "اليوم الكامل" فى التدريبات بعد غداً، الأحد، بعدما خاض الفريق تدريباته اليومية بإستاد التتش على فترتين فى معظم الأيام وفترة واحدة خلال يوم واحد تقريباً.

وعاد الأهلى للتدريبات يوم الأحد الماضى استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدرب السويسرى الذى تم التعاقد معه مؤخراً لمدة موسمين.

ويستهل الأهلي الموسم الجديد فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل حيث يقص منافساته فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من الجيش الرواندي وإتحاد المنستير التونسى فى الدور التمهيدى للبطولة القارية.

على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش ودياً في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأوضح عبدالحفيظ أن الأهلى سيواجه بتروجت وديًا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى.

ويأتى ذلك ضمن فترة ‏الإعداد التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيرى التونسى أو الجيش ‏الرواندي.‏

وخاض الأهلي مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، فيما يخوض اللاعبون مرانا ثانيًا مساء اليوم، في إطار سعي الجهاز الفني للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية والوصول باللاعبين الى أعلى مستوى.

وأجرى لاعبو الأهلي أمس فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي للفريق، واشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم ‏اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.‏