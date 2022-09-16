شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ايلكيت بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستتوجه إلى الكاميرون اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد أحمدو اهيدجو.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف

وبدأت بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك التوافد علي مطار القاهرة استعدادا للسفر الي الكاميرون لمواجهة إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا المقرر لها الاحد.

وتغادر بعثة الزمالك القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا في طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي من اجل إراحة اللاعبين من مشقة واجهاد الرحلة .

من ناحية أخرى تأكد عدم انضمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لبعثة الفريق المتجهة اليوم للكاميرون لمواجهة بطل تشاد بعد انتهاء ازمة انتقاله وعودته من الاعارة بفاركو بشكل ودي وعدم تفعيل بند الشراء النهائي..حيث يستمر الحارس في معسكر المنتخب لحين انتهاء إجراءات القيد الافريقي .

و كان الزمالك اعلن انتهاء مشكلة عودة محمد صبحي للزمالك بشكل ودي مع مسؤولو فاركو ودون اي مشاكل بين الطرفين .

ويسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى يوم 18 سبتمبر المقبل على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع بإستاد القاهرة .

ومن المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة أسوة بما يحدث في السفريات الأخيرة لإراحة اللاعبين بشكل جيد قبل المباريات القوية ، وحتى يعود الفريق بأسرع وقت ممكن استعدادا للقاء العودة .

من ناحية أخرى شهدت تدريب الزمالك مؤخرا ، مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي وظهر بصورة طيبة، بعدما تعرضه لإصابة بكدمة خفيفة في اليد خلال التدريبات الأخيرة.