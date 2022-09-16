شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تحقق الرقم التأهيلى لبطولة العالم 2023 لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بسنت حميدة لاعبة منتخب العاب القوى فى تحقيق الرقم التأهيلي لبطولة العالم 2023 المقرر إقامتها بالمجر، وذلك من خلال الارقام التى حققتها فى بطولة الجمهورية.

وحققت بسنت الميدالية الذهبية فى سباق الـ100 م حرة فى بطولة الجمهورية للكبار، وتحقيق الرقم التأهيلى لبطولة ألعالم بعد التتويج بفضية وبرونزية بملتقى بيلوزنا بسويسرا.

وتوجت بسنت جميدة بطلة ألعاب القوى وا لحاصلة على ذهبيتي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التى أقيمت بالجزائر خلال الأشهر الماضية.

وكانت بسنت حميدة قد اعتذرت عن المشاركة فى منافسات بطولة الألعاب العالمية التى أقيمت بأمريكا يوليو الماضى بسبب الإصابة التى لحقت بها.