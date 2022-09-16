شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى لن يسافر مع الزمالك الي الكاميرون ويستمر في معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاكد عدم انضمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لبعثة الفريق المتجهة اليوم للكاميرون لمواجهة بطل تشاد بعد انتهاء ازمة انتقاله وعودته من الاعارة بفاركو بشكل ودي وعدم تفعيل بند الشراء النهائي..حيث يستمر الحارس في معسكر المنتخب لحين انتهاء إجراءات القيد الافريقي .

و كان الزمالك اعلن انتهاء مشكلة عودة محمد صبحي للزمالك بشكل ودي مع مسؤولو فاركو ودون اي مشاكل بين الطرفين .

ويسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى يوم 18 سبتمبر المقبل على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع بإستاد القاهرة .

ومن المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة أسوة بما يحدث في السفريات الأخيرة لإراحة اللاعبين بشكل جيد قبل المباريات القوية ، وحتى يعود الفريق بأسرع وقت ممكن استعدادا للقاء العودة .

من ناحية أخرى شهدت تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مؤخرا الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة، مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي .

وخاض عاشور التقسيمة الفنية برفقة زملائه بشكل طبيعي، وظهر بصورة طيبة، بعدما تعرضه لإصابة بكدمة خفيفة في اليد خلال التدريبات الأخيرة.