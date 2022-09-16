شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تطير إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة لمواجهة إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة الفريق الكروى للزمالك متجهة إلى الكاميرون لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات سفر بعثة الزمالك عبر مبني الركاب رقم 3، وغادر الفريق على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3930 المتجهة الى ياوندى (الكاميرون).

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى يوم 18 سبتمبر المقبل على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع بإستاد القاهرة.

من ناحية أخرى شهدت تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مؤخرا الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة، مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي .

وخاض عاشور التقسيمة الفنية برفقة زملائه بشكل طبيعي، وظهر بصورة طيبة، بعدما تعرضه لإصابة بكدمة خفيفة في اليد خلال التدريبات الأخيرة.