شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين بمعسكر الفريق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اجتماعًا بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن إيهاب جلال، وكذلك لاعبي الفريق بحضور الأستاذ ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي.

وخلال الاجتماع حث كامل أبو على، لاعبي الفريق على بذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي المصري عليه أن يسعى لتحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة خاصة مع توافر كافة عناصر الاستقرار داخل القلعة الخضراء ، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال على قيادة الفريق نحو المنافسة على كافة الألقاب.

وحسم النادى المصرى، 7 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى في استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد المصري مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي.