شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعبًا فى قائمة سيراميكا الأولية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى المدير الفنى لسيراميكا القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الجديد 2022 / 2023.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد الثانية عشر من منتصف اليوم الخميس موعدًا لإرسال القوائم المحلية الأولية لجميع الأندية المشاركة في الموسم المقبل من الدوري.

وضمت القائمة 16 لاعبًا وهم:

فى حراسة المرمى.. عامر عامر - محمد كوكو

فى خط الدفاع .. خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - حازم خالد - مصعب البطاط.

فى خط الوسط .. محمد حسن - محمود نبيل - محمد توني - عبد الرحمن بودي - رجب عمران - ميدو جابر - شريف دابو.

فى خط الهجوم .. حمزة مجدي

وتنطلق اليوم الجمعة التدريبات الجماعية لنادي سيراميكا كليوباترا، عقب نهاية الدوري الموسم الماضي، وكان كابتن أحمد سامي فضل حصول اللاعبين على راحة طويلة بعد ضغط المباريات الموسم الماضي.

يذكر أن مسئولى الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق مباريات الدورى الموسم الجديد.