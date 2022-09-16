شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يرفض استدعاء بديل لدونجا فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء لاعب بديل لنبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز بعد إصابته في غضروف الركبة الخارجي ومغادرته الَعسكر.

وبدأ البرتغالي روي فيتوريا في تنفيذ خطة رفع الحمل البدني وزيادة معدلات اللياقة للاعبي المنتخب في المعسكر الذى انطلق يوم 13 من الشهر الجاري ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

وعكف فيتوريا على تجهيز خطة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين دون أن يلقى ذلك بتأثير سلبي، بحيث يكون المخطط هو زيادة الحمل البدني تدريجيا، وذلك بعد جلسات عقدها مع المعد البدني الجديد للمنتحب عبد الرحمن عيسى الذي تعاقد معه اتحاد الكرة بناء على رغبة المدرب البرتغالي.

وضم فيتوريا عبد الرحمن عيسى في منصب المعد الجديد للمنتخب، حيث تولى عيسى تدريب منتخب الخماسي الحديث والمعد بدني والمدرب للبطل أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو الأخيرة.

ويؤكد هذا الاختيار من الجهاز الفني للمنتخب، أن فيتوريا يهدف إلى رفع الحمل البدني للاعبين وتحويلهم لمقاتلين يدافعون عن قميص المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.