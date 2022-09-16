شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقف أفشة ومحمد شريف من المشاركة فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لاستعادة أثنين من أبرز نجومه الذين غابوا عن مباريات الفريق الأخيرة من الموسم المنقضي للإصابة وهما محمد شريف ومحمد مجدي أفشة حيث أعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة إقتراب مشاركة أفشة وشريف في التدريبات الجماعية وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

س: ما هي أخر أخبار إصابة أفشة ومحمد شريف في الأهلي؟

ج: بدأ الثنائي المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي ، وبدأ اللاعبين اليوم ،الجمعة، الظهور جماعياً بشكل تدريجي.

س: متى سيعود الثنائي للتدريبات الجماعية للأهلي؟

ج: حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق فأن أفشة سيعود إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال أسبوع، فيما ينتظم ‏محمد شريف في التدريبات بعد عشرة أيام وفقًا للتقدير الطبي لحالة الثنائي.‏

س: ما هي طبيعة إصابة محمد شريف وأفشة؟

ج: أفشة أجرى عملية «فتق في جدار البطن» بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، فيما تعرض محمد شريف لإصابة في العضلة الضامة.

س:كيف يعلق الجهاز الطبي للأهلي على إصابة شريف وأفشة؟

ج: أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى، أنه تقرر منح أفشة وشريف فترة أكبر فى المران وبشكل تدريجى لحين المشاركة بصورة طبيعية وفقا لحالة كل منهما.