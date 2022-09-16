شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الجوهري والجندى يقودان الأهلى للفوز بسداسية على السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحق فريق الأهلى منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى فى مثل هذا اليوم 16 سبتمبر 1956.

ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلي في هذا اللقاء بسداسية نظيفة.

وفى عام 1997 استطاع المارد الأحمر أن يحقق فوزا كبيرا على النادى الإسماعيلى، فى مسابقة الدورى الممتاز، بسداسية نظيفة ، كما حقق الأهلي الفوز الأشهر له على الإطلاق، وكان على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري في عام 2002.

كما فاز المارد الأحمر على فريق فيلا الأوغندي، بستة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا في 2004 ، بينما تفوق المارد الأحمر على نادي الألمونيوم، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الدوري في موسم 2005 .

وفى نوفمبر 2005، فاز الفريق الأحمر على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، وكان ذلك في مسابقة الدوري المصري ، وهزم النادي الأهلي فريق طنطا، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الدوري 2015 .

كما فاز الاهلى على فريق الالومنيوم بسداسية نظيفة، يوم 22 ديسمبر 2016، ضمن مواجهات دور الـ32 بكأس مصر، وهي البطولة التي حصدتها القلعة الحمراء.

وفاز الأهلى على النجم الساحلى التونسى بستة أهداف مقابل هدفين في دوري الابطال الافريقى في موسم 2017.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.