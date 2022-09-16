شكرا لقرائتكم خبر عن ديفندر الاسماعيلى يطلب الرحيل وعرضين من المقاولون والاتحاد السكندري لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد مخلوف لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث تحدث اللاعب مع يحيى الكومى رئيس النادى وطلب منه الموافقة على رحيله بعدما تلقى عرضين من المقاولون العرب والاتحاد السكندري للحصول على خدماته مقابل 2 مليون جنيه.

وإنقطع محمد مخلوف عن تدريبات الاسماعيلى لرغبته في الرحيل عن القلعة الصفراء وهو مادفع حسنى عبد ربه مدير الكرة بالفريق لتغريمه مادياً 20 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن فترة الاعداد.

على صعيد مختلف، أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد الثانية عشر من منتصف الخميس - موعدًا لإرسال القوائم المحلية الأولية لجميع الأندية المشاركة في الموسم المقبل من الدوري

وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم ..فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ، فى خط الدفاع .. أحمد أيمن وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد عمار ومحمد دسوقي ومحمود البدري

فى خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد بيومي ومصطفي فارس وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وجان موريل ، فى خط الهجوم .. محمد الشامي وحازم مرسي