شكرا لقرائتكم خبر عن ديفندر الاسماعيلى يطلب الرحيل وعرضين من المقاولون والاتحاد السكندري لضمه والان مع تفاصيل الخبر
وإنقطع محمد مخلوف عن تدريبات الاسماعيلى لرغبته في الرحيل عن القلعة الصفراء وهو مادفع حسنى عبد ربه مدير الكرة بالفريق لتغريمه مادياً 20 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن فترة الاعداد.
على صعيد مختلف، أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد الثانية عشر من منتصف الخميس - موعدًا لإرسال القوائم المحلية الأولية لجميع الأندية المشاركة في الموسم المقبل من الدوري
وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم ..فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ، فى خط الدفاع .. أحمد أيمن وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد عمار ومحمد دسوقي ومحمود البدري
فى خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد بيومي ومصطفي فارس وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وجان موريل ، فى خط الهجوم .. محمد الشامي وحازم مرسي