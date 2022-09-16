شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الأوليمبى يؤدون صلاة الجمعة فى معسكرهم بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادى لاعبو المنتخب الأوليمبي لكرة القدم صلاة الجمعة اليوم بمسجد الفندق على هامش معسكر المنتخب بالإسكندرية استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

وكان مع لاعبى المنتخب من الجهاز الفنى وائل رياض المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمي ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي وخالد سرحان مترجم المدير الفني وعمرو سلمان الإداري ومحمد عبد الحكيم المدلك .



المنتخب الأولمبي



لاعبو المنتخب الأولمبي



لاعبو منتخب مصر الأولمبي



منتخب مصر الأولمبي

ويؤدى المنتخب تدريبه الثاني بالمعسكر فى السادسة مساء اليوم بملعب فاركو .

وتضم قائمة المنتخب ٢٨ لاعبا فى المعسكر هم : حمزه علاء " الاهلي " وعلى الجابري " سيراميكا كليوباترا" وعلى نادر " الخور القطري " احمد نادر السيد " فيزيلا البرتغالى " فى حراسة المرمي .. واحمد سيد غريب ومحمد أشرف ورأيت خليل ومحمد مغربي " الأهلي " ومحمد طارق واحمد عيد " الزمالك " وعبد الله عادل وزياد كمال " انبي " ووليد فرج "فاركو" ، ومصطفي ميسي وعربي بدر " الاهلي " ومحمود صابر وعماد ميهوب " بيراميدز " واسامه الجزار وزياد فرج واسلام المزين " المصري البورسعيدي " ومحمد شحاته " طلائع الجيش " وكريم عبد الحميد " وادى دجلة " وعبد الغني محمد " الاتحاد السكندري " وعبد الرحمن أجويرو " غزل المحلة "وعلى زعزع " الجونة " وهشام شعبان" فيوتشر " واياد العسقلاني " الإسماعيلي "

وكان المنتخب الأوليمبي قد خاض معسكره الأول تحت قيادة ميكالى من ٢ إلى ٨ سبتمبر الجاري بالإسكندرية ويعتبر هذا هو المعسكر الثاني للمنتخب الذى ينتظر الفائز من بتسوانا وايسواتني فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة خوض الدور الأول.